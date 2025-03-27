Сенатор Клишас выступил против конкурсного отбора в 10 класс

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал принятый 18 марта Госдумой закон о новых правилах для школьников Санкт-Петербурга, Москвы и Липецкой области по поступлению в 10 класс, куда пустят на основании конкурсного отбора по итогам ОГЭ.

"Считаю, что ставить эксперименты над детьми нельзя. В чем смысл такого эксперимента? Отменить действие ст. 43 Конституции России в трех субъектах?" - написал Клишас.

Статья 43 гарантирует каждому "общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях". А закон нарушает конституционный принцип равенства. Если семья переедет, то ребенок будет поставлен в неравные условия с другими детьми, если он получил основное общее образование на территории субъекта, в котором не действует данный эксперимент. Закон нуждается в доработке, заключил сенатор.

Он разместил пост журналистки Екатерины Гордон, которая пишет, что дети, не набравшие "нужных балов" после 9 класса на ОГЭ, не имеют права продолжить бесплатное обучение в школе и теряют шанс на высшее образование. Проблему недостатка рабочих рук нельзя решать попранием прав детей на высшее образование.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов напоминает, что "конкурсную" процедуру запустил в школах ФГОС, разделивший школы по "профилям" в страшей школе. В школах теперь почти нет обычных старших классов - только "профильные". Но сенатор Клишас об этом молчит.