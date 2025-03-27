27 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Военного корреспондента Анну Прокофьеву похоронят в Москве

Военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронят в Москве. Как пишет издание Аргументы и факты, точная дата погребения еще неизвестна.
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Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области во время выполнения профессиональных обязанностей. Она и ее коллега – оператор Дмитрий Волков - подорвались на мине. Ей было 35 лет.

Коллеги восхищались ее мужеством и отмечают, что ее репортажи выделялись на фоне других.

"Ее репортажи выделялись на фоне других, потому что она действительно снимала с передовой. Я помню ее репортаж из Запорожья – она находилась с разведчиками в лесополосе, а рядом разрывались кассетные боеприпасы. Такие кадры нельзя снять в тылу, они требуют огромного риска", – рассказал изданию военкор Александр Коц.

Предположительно, мина, на которой подорвалась съемочная группа Первого канала, могла быть заложена дистанционно с помощью беспилотников.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что "припадок бешенства" Киева против российских журналистов уже не поддается никакому описанию.

"Припадок бешенства, с которым в последние дни экстремисты, террористы клики Зеленского рыщут в поисках безоружных корреспондентов и их съемочных групп, как они наносят по ним удары из всех возможных видов вооружений, уже не поддается никакому описанию", – заявила дипломат.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская сторона будет добиваться полноценной реакции международных структур.

Теги: прокофьева, похороны, журналист, корреспондент


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