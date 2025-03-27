В Екатеринбургском метро откроются фотовыставки, посвященные 80-годовщине Победы в ВОВ

В метрополитене Екатеринбурга к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет ряд тематических выставок. Об этом сообщает пресс-служба городского метро.

С 1 и по 30 апреля на станции "Уральская" жители и гости уральской столицы смогут увидеть фотографии и фрагменты фронтовых писем, подготовленных музеем истории Екатеринбурга. Фотовыставку создавали на основе воспоминаний солдат и историй почтальонов, разносивших письма-треугольники.

"Эти искренние и трогательные документы соединяли разлученных войной членов семей, давали надежду, рассказывали о быте и событиях на фронте", - передает пресс-служба.

Будут ли аналогичные выставки на других станциях, пока не сообщается.