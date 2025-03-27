Мэрия Перми предлагает увеличить штрафы за неисполнение решений оперштаба

Мэрия Перми предлагает увеличить штрафы за неисполнение решений оперштаба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента

Соответствующий законопроект в законодательное собрание региона внес глава Перми Эдуард Соснин.

Документом предусмотрено изменение штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений оперативного штаба. Предлагается установить следующие размеры штрафов: от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение в течение года шкала штрафных санкций составит от четырех тысяч рублей для граждан и до одного млн рублей для юридических лиц. Ранее суммы штрафов составляли от одной тысячи рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Согласно сопроводительным документам, существующие меры ответственности за нарушение и неисполнение решений губернатора Пермского края и оперативного штаба являются неэффективными. Предполагается, что усиление мер административного воздействия поможет добиться сокращения количества правонарушений.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен региональным парламентом на апрельском пленарном заседании.