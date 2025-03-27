Алексей Орлов: "Дни Минска" в Екатеринбурге открывают новые возможности

Сегодня в Екатеринбурге проходят "Дни Минска" с участием большой делегации. Из Белоруссии прибыли порядка 135 человек. Ключевым событием программы стал бизнес-форум "Побратимство городов — новый драйвер развития", передает корреспондент Накануне.RU.

Глава уральской столицы Алексей Орлов отметил, что партнерство Екатеринбурга и Минска насчитывает уже 23 года. Первое соглашение об установлении дружественных связей было подписано между городами в 2002 году, а три года назад статус сотрудничества двух городов был повышен до побратимства.

За этот период проведено более 30 совместных мероприятий по вопросам взаимодействия молодежи, развития образования, городского благоустройства и транспорта, туризма и спорта, а также встречи между предпринимателями двух столиц и ряд успешно реализованных контрактов.

Алексей Орлов отметил, что в этот раз белорусы приехали в Екатеринбург с ответным визитом.

"Мы в прошлом году большой делегацией были в Минске, принимали участие в праздновании дня города. Мы постоянно фиксируем рост товарооборота [между Екатеринбургом и Минском]. Я уверен, что после сегодняшнего форума появятся новые контакты, новые возможности, потому что все мы понимаем, в каких условиях живем и работаем — надеяться не на кого", — подчеркнул глава города.

Он добавил, что взаимоотношения двух народов имеют многовековую историю, а Екатеринбург и Минск — города-побратимы.

Представители власти и бизнеса двух городов в ходе бизнес-форума "Побратимство городов — новый драйвер развития" подписали ряд соглашений.

Так, в ходе "Дней Минска" в Екатеринбурге был заключен договор о сотрудничестве технопарком высоких технологий Свердловской области "Университетский" и Минским городским технопарком.

Также было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ), Ленинским районом Екатеринбурга и Московским районом Минска. Целью соглашения является взаимное участие в проведении международных образовательных проектах: конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, а также проведении мероприятий в области воспитания молодежи.

Программа "Дней Минска" включает культурные, деловые, спортивные и молодёжные мероприятия. Среди компаний-участников минских дней: "Минскметропроект", "Минский часовой завод", "Минский молочный завод № 1", "Минский хладокомбинат №2".