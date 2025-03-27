Суд арестовал главу думы Красноуфимска по обвинению в мошенничестве в особо крупном

В уральском городе Красноуфимск арестован председатель местной думы Анатолий Худяков. Такое решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Худяков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Выступая в суде, прокурор отметил, что глава думы обвиняется в совершении тяжкого преступления. Кроме этого, он может воспрепятствовать расследованию, уничтожить или скрыть доказательства, оказать давление на подчиненных и склонить их к даче ложных показаний, а также скрыться от следствия и суда.

Сегодня, 27 марта, Красноуфимский районный суд избрал Анатолию Худякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста – до 25 мая 2025 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Какие-либо подробности дела в прокуратуре не раскрывают.

Накануне на фоне ситуации с Худяковым глава Красноуфимска Михаил Конев пригласил местных жителей, общественников, депутатов и чиновников встретиться и обсудить актуальные вопросы.