В аэропорту Екатеринбурга назвали самые популярные направления на лето

Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание. Названы наиболее популярные и новые направления.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, переход случится в это воскресенье, 30 марта, а действие расписания продлится до 25 октября. На этот период из Екатеринбурга запланированы регулярные рейсы 31 авиакомпании по 90 внутренним и международным направлениям. Всего из Кольцово планируется более 20,5 тысяч регулярных и чартерных вылетов.

В России самыми загруженными направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. За границей самым популярными будут Анталья, Дубай, Душанбе, Стамбул, Ереван и Шарджа. А новыми направлениями по сравнению с предыдущим сезоном станут Нячанг, Харбин, а также российские Абакан, Мурманск, Саранск, Улан-Удэ, Элиста и Грозный.

Ранее сообщалось, что в 2024 году пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово вырос почти на 10%.