Матвиенко: Киев выслеживает российских журналистов

Свою звериную сущность все больше показывает Украина и специально отслеживает российских военных корреспондентов, чтобы бороться с правдой. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

"Агонизирующий киевский режим все больше показывает свою звериную сущность, осуществляя террористические акты", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, ответственность за такие преступления также несут те, кто поставляет Киеву оружие и предоставляет разведданные.

"А что касается гибели наших уважаемых военкоров - специально отслеживают, специально преследуют, специально создают условия, для того чтобы бороться с правдой из их уст. Просто охотятся за нашими героическими журналистами", - отметила Матвиенко.

Свое мнение высказал накануне участник СВО, замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в РК Дмитрий Воронин, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные корреспонденты несут для киевского режима угрозу, поэтому включены в "отдельные списки украинской разведки" и сегодня являются для Киева целью номер один.

Воронин отметил, что российские журналисты были под особым прицелом у ВСУ с самого начала, как только стали показывать все, происходит в зоне специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что в России может появиться звание "Ветеран военной журналистики". С таким предложением выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает ТАСС.

26 марта в Белгородской области погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Оператор тяжело ранен.

25 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели, а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак.