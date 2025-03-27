Врио свердловского губернатора Паслера официально представят 28 марта

Временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера официально представят местному правительству в ближайшую пятницу - 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

Представит Паслера в новом статусе полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Ранее стало известно о назначении бывшего губернатора Оренбургской области врио главы Свердловской области. Артем Жога поздравил Паслера с возвращением на Средний Урал и предсказал новый виток развития региона под его началом.

В это же время официально подтвердилась информация об отставке губернатора Евгения Куйвашева.