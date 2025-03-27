Троих хакеров задержали сотрудники МВД в Саратовской области

Троих хакеров задержали сотрудники МВД Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Они причастны к 300 киберпреступлениям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Содействие работе полицейских оказывали сотрудники департамента противодействия мошенничеству ПАО Сбербанк.

Троих жителей Саратова подозревают в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. По предварительным данным, они создали вредоносное программное обеспечение под названием "Мамонт".

"Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших", - сказала Волк.

Средства зачислялись на номера операторов сотовой связи и электронные кошельки.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статьям 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") и 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") УК РФ. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников деятельности. Ресурсы, которые использовались в криминальной схеме, заблокированы.

Представитель МВД напомнила россиянам о том, что нужно с осторожностью относиться к файлам, которые получены из ненадежных источников, и пользоваться антивирусным программным обеспечением.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин предложил прописать в законодательстве более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров.