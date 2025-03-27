Компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок

Ушедшая из-за санкций зарубежная компания вернулась в Россию — первым стал итальянский бренд Ariston.

В апреле 2024 года активы компании были переданы "Газпром Бытовые Системы", но этот указ накануне отменил президент РФ Владимир Путин.

Гендиректор итальянской Ariston Group заявил, что головной офис уже ведет переговоры с российским руководством, пишет Shot.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию, а также следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из РФ, "хлопая дверью".

В Минфине сообщили, что готовят список требований для возврата иностранных компаний в Россию в соответствии с поручением президента.