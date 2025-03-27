27 Марта 2025
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Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помог капитально отремонтировать уникальный детсад для особых деток

В Екатеринбурге закончился глобальный ремонт детского садика для детей с расстройством аутистического спектра и с задержкой психического развития. 

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Впервые за 55 лет в здании заменили абсолютно все окна и отремонтировали подоконники. Такой ремонт стал подарком для садика от учредителей Фонда святой Екатерины на Новый год и Рождество. 

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Это детское дошкольное учреждение в своем роде уникально — в нем воспитывают 94 ребенка со всего города. С каждым работают тьютеры, психологи, логопеды, дефектологи и воспитатели. Вместе они строят важный для ребят процесс обучения и подготовки к школе. 

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Старые окна, конечно, создавали некие проблемы. Где-то нам приходилось заклеивать щели, чтоб не дуло деткам, и в принципе было уже не безопасно. На протяжении трех лет мы пытались привлечь спонсоров и за эти три года мы установили только треть окон. Перед Новым Годом я решила, что это время исполнения чудес и написала в фонд Святой Екатерины письмо с просьбой. Было удивительно, на самом деле, мне сразу же позвонили и предложили помощь», — говорит заведующая Татьяна Гросс. 

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Одной из задач строителей была оперативная замена окон. Останавливать процесс обучения детей нельзя, поэтому ребят объединяли в большие группы, а строители шли поэтапно и закончили работы за месяц. 

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Сейчас приятно посещать детский сад. Тепло, уютно, красиво и очень удобно. И безопасно. На всех окнах у нас установлены детские замки. Дети их сами открыть не могут, выпасть не могут», — продолжает заведующая. 

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что вслед за Фондом святой Екатерины к ремонту подключились другие спонсоры и волонтеры. В каждой группе уже покрасили стены, обновили часть штор, а керамический завод передал садику 2,5 тонны плитки для замены в столовой и на кухне.

Теги: ремонт, детский сад, фонд святой екатерины


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