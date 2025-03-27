В Нефтеюганске арестовали бывшего депутата по делу о растрате и превышении полномочий

Бывшего заместителя директора нефтеюганского комбината школьного питания арестовали по уголовному делу о растрате и превышении полномочий. Уголовное дело было возбуждено в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной части предприятия.

Он заключен под стражу. Имя не раскрывается, однако по информации источника, знакомого с ситуацией, речь идет об экс-депутате думы Нефтеюганска Викторе Федине.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый с иными не установленными лицами организовал продажу индивидуальному предпринимателю трех помещений, закрепленных за предприятием, по заниженной стоимости. Имущество было продано за 18,7 млн руб., при этом стоимость объектов составляла более 41 млн руб.

При этом была нарушена процедура проведения аукциона по продаже недвижимости. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к его совершению.