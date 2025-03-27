Оператора Первого канала Волкова доставили в НИИ имени Склифосовского

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, получивший ранение в Белгородской области, ночью был доставлен в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что Волков направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных. Команда НИИ немедленно приступила к оказанию ему медицинской помощи.

Состояние раненого оператора "Первого канала" тяжелое, сообщил директор "Склифа" Сергей Петриков.

Как ранее сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Волков получил серьезные ранения.

Напомним, Волков находился вместе с военным корреспондентом Анной Прокофьевой. Она погибла. Съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области, на границе с Украиной.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Кроме того, тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин.