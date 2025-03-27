27 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Медиков хотят заманить в школы досрочной пенсией

В ближайшее время Минздрав издаст приказ о новом порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним. Он предоставит школьным медикам ряд льгот, включая право на досрочную пенсию, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на совещании в Совете Федерации.
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Власти надеются, что это поможет привлечь медиков в школы и решит проблему нехватки медицинских кадров в школах. Сейчас там работают около 16 тысяч врачей и фельдшеров и 28 тысяч медсестер. Всего в России около 40 тысяч школ, то есть один врач (или фельдшер) в среднем приходится на 2,5 школы.

Недавно работать в школе в должности медсестры разрешили выпускникам, окончившим бакалавриат или специалитет по направлению "Сестринское дело", отметили в Совете Федерации. Следующим шагом может стать предоставление такой возможности для выпускников специалитета по направлению "Педиатрия" без подготовки в ординатуре.

На днях замминистра просвещения Ольга Колударова сообщила, что в 2022 году лишь 64% школ имели медкабинеты. В 2024 году уже 85% имели условия для этого. Однако иметь условия для медкабинетов и иметь сами медкабинеты - это разные вещи. Сколько сейчас медкабинетов в школе, неизвестно.

В конце 2023 года замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева заявила, что в трети школ страны вообще нет медкабинетов и "это очень много". Оказать медпомощь детям в таких школах затруднительно, если вообще возможно.

Идея заманить в школы врачей правом на досрочную пенсию может иметь тот же результат, что и с учителями. У последних тоже есть право выйти на пенсию досрочно по достижении 25 лет стажа. Но дефицит учителей в школах огромен и только увеличивается. Вероятно, первостепенное значение имеют не льготы через 25 лет, а размер зарплаты сегодня.

Вице-спикер Госдумы Ириная Яровая предлагала перевести школьных врачей на ставки медучреждений, иначе "на ставке школы не будет квалифицированных врачей в школах". Однако платить так школьным врачам пока не собираются

Теги: школа, врач, пенсия, медики


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