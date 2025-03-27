Опрос: 48% екатеринбуржцев согласны на переезд в небольшой город ради высокой зарплаты

Жители Екатеринбурга готовы на переезд в небольшой город ради высокой зарплаты. Опрос на эту тему в городах-миллионниках проводил в марте нынешнего года сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, на релокацию в небольшой город ради зарплаты согласились бы 48% екатеринбуржцев. Против идеи выступили 37%, а еще 15% горожан не определились. В 2023 году, когда проводился аналогичный опрос, на переезд были готовы 53% жителей Екатеринбурга, а 26% такой вариант не рассматривали.

Что касается России, предложение о переезде в небольшой город с увеличением зарплаты чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%). А наименьшая готовность к смене обстановки наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

Ранее другой опрос показал, что число жителей Екатеринбурга, согласных получать зарплату "в конверте", снизилось по сравнению с прошлым годом.