Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если ЕС и Канада будут сотрудничать с целью навредить Вашингтону, на них наложат еще более крупные пошлины.

"Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины - гораздо более жесткие, чем запланированы сейчас", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

10 февраля Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер также заявил, что вскоре будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

В марте сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) выдвинет пакет ответных мер в отношении американского импорта. Они начнут действовать в середине апреля после консультаций с заинтересованными сторонами.