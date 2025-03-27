Звание "Ветеран военной журналистики" может появиться в России

Звание "Ветеран военной журналистики" может появиться в России. С таким предложением выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает ТАСС.

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Поправки могут внести в закон "О ветеранах".

В сентябре прошлого года такую идею озвучивал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, бывший тогда председателем комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Об этом он сообщал на полях форума "Вся Россия-2024" в Сочи. По его словам, есть два варианта названия: "Ветеран военной журналистики" и "Ветеран журналистики особого риска". Звание предлагается присваивать тем журналистам и сотрудникам СМИ, которые "находились в районах боевых действий, вооруженных конфликтов, на территории/объекте проведения контртеррористической и/или специальной военной операции, на территории Российской Федерации, на которой введено военное положение, в иностранном государстве, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".

Предполагается, что таким журналистам будут положены все льготы и гарантии ветеранов боевых действий.

Тему ветеранов военной журналистики также поднимал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Еще в 2023 году он подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, вводящий в РФ категорию "ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов.

26 марта в Белгородской области погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Оператор тяжело ранен.

25 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели, а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак.