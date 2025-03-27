На своих минах подорвались украинские солдаты при бегстве из Суджи

На собственном минном поле подорвалась украинская группировка при бегстве из населенного пункта Викторовка к северу от Суджи. Об этом рассказал и.о. начальника инженерной службы полка "Юг" с позывным Пегас, пишет ТАСС.

По его словам, группировку составляли колесная и гусеничная техника вместе с экипажами и десантом.

"В районе разминирования, снятия минных полей в районе населенного пункта Викторовка столкнулись с тем, что противник при отступлении подрывается на своих же минных полях. Ну то есть получается, что быстро-быстро уходили, по незнанию подрывались на своих же минных полях", - сказал сапер.

Ранее сообщалось, что минные заграждения стали препятствием для эвакуации мирного населения из Малой Локни и Викторовки в Курской области.

24 марта стало известно, что вооруженные силы Украины оказались отрезаны от путей отхода из Гоголевки в Курской области в Сумскую область из-за установленных ими же минных полей.

В силовых структурах ТАСС сообщили, что украинская армия заминировала участок местности юго-восточнее села, пытаясь сдержать наступление ВС РФ.

"Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область", - сказал источник.

Также, по информации ТАСС, российские военные на сумском направлении восстановили контроль над значительным участком госграницы. В районе Гуева бойцы РФ продолжают зачищать лесополосы.