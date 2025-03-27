Безопасность движения превыше всего – на Южном Урале ужесточат правила пользования электросамокатами

В заседании комиссии по безопасности движения Челябинской области, которое провел губернатор Алексей Текслер накануне, участвовали представители Госавтоинспекции (ГАИ), регионального ГУ МЧС, областных министерств, главы муниципальных образований.

Губернатор отметил, что совместные усилия привели к снижению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по итогам 2024 года на 4,3% на Южном Урале. Погибших и раненых в результате ДТП также стало меньше.

«Вместе с тем, уровень дорожно-транспортной аварийности на территории Челябинской области остается достаточно высоким. Отмечен рост количества дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с наездами на пешеходов. Доля таких ДТП в общей структуре аварийности заметно увеличилась. Одной из причин являются недостатки в состоянии пешеходной инфраструктуры. Неудовлетворительные дорожные условия также становятся одним из факторов аварийности», – заявил Алексей Текслер.

Губернатор сообщил, что, несмотря на снижение общего количества ДТП в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрирован рост числа погибших в результате ДТП. Это стало результатом нескольких произошедших крупных аварий.

«Это не просто статистика. Для нас с вами это сигнал к тому, как можно еще эффективнее решать проблемные вопросы, снижать аварийность и, соответственно, смертность», – акцентировал Алексей Текслер.

Ранее начальник регионального управления ГАИ Иван Путков сообщал, что каждая седьмая жертва ДТП в регионе – результат нетрезвого вождения. В конце февраля 2025 года на Южном Урале запустили в тестовом режиме чат-бот @beZdtp74_bot в телеграмме, на который челябинцы анонимно могут отправлять сообщения, фото и видео о возможных нарушениях.

«Как только бот получает информацию о пьяном водителе, это видит руководитель подразделения Госавтоинспекции и дежурный, независимо от времени суток, самому ближнему экипажу, который находится на дороге, передает информацию», - разъяснял Иван Путков.

Отдельной темой заседания комиссии стал вопрос дорожной безопасности в части использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теплая весенняя погода позволила начать так называемый сезон самокатчиков несколько дней назад. И в день открытия сезона произошло первое ДТП – девочка на самокате попала под колеса иномарки, получила травмы.

Иван Путков в ходе обсуждения темы использования СИМ предложил скорость движения самокатов в Челябинске ограничить до 15 км в час, а на тротуарах до 10 км в час.

Алексей Текслер предложение поддержал и подчеркнул, что на фоне стремительного роста СИМ и числа происшествий с их участием в повестку необходимо ставить вопрос ужесточения правил использования этих средств.

«Понятно, что мы говорим в первую очередь об электрических самокатах. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, это уже вид транспорта. Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий – например, парки, скверы. Для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости», – заявил Алексей Текслер.

Губернатор предложил изучить опыт других регионов в части упорядочения использования самокатов, наладить эффективный диалог с операторами СИМ. В ходе обсуждения были предложены и такие меры как блокировка аккаунтов нарушителей ПДД, запрет на использование СИМ несовершеннолетними.

В ближайшее время полиция Челябинска организует специальное совещание по разработке механизмов снижения ДТП с участием самокатов с приглашением операторов кикшеринга. Об этом на совещании в мэрии областной столицы сообщил начальник городского управления Андрей Меньшенин.

«Возьмем по аналогии с другими регионами, изучим информацию, посмотрим, где у нас, в каких районах минимальные последствия, проанализируем – как ездят, как хранят и так далее», - пояснил Андрей Меньшенин.

Еще одним вопросом заседания комиссии по безопасности движения Челябинской области стало рассмотрение реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» как составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках регионального проекта будет продолжена модернизация автоматизированной системы контроля нарушений ПДД, ее функционал дополнят возможностями выявления фактов нарушения правил пользования ремнями безопасности и проезда пешеходных переходов.