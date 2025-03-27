Шасси загорелось у самолета во время посадки в Минеральных Водах

Шасси загорелось у военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" во время посадки в Минеральных Водах. Об этом сообщает Telegram-канала 112.

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Возгорание ликвидировали пожарные расчеты. Экипаж самолета из восьми человек не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, самолет прилетел из одной из африканских стран. На борту находились 24 человека. Никто не пострадал. Сейчас идет проливка самолета.