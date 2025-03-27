Экс-главу свердловского "Движения первых" отправили в колонию за хищение денег нацпроекта

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему руководителю свердловского отделения "Движение первых" Наталье Ермаченко. Женщину признали виновной в хищении миллионов рублей и отправили ее в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Октябрьском районном суде уральской столицы, Ермаченко обвинялась в хищении более 4,7 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование" в 2022-2023 годах.

"Наталья Ермаченко, используя свое служебное положение, похитила бюджетные средства под видом закупки брендированной продукции и поставки товаров для мероприятий. Общественница давала указания о необходимости поставки только части товаров, но подписывала накладные о полной поставке. Бюджетные средства были выведены через счет другого юридического лица. Впоследствии деньги через знакомую были направлены на внесение первоначального взноса на покупку квартиры для Ермаченко", - рассказали в суде.

Октябрьский райсуд признал экс-главу свердловского "Движения первых" виновной по статьям УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере" и "Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием служебного положения". Ей назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Сразу после оглашения Наталья Ермаченко была взята под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

"Движение первых" — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи. Было создано в июле 2022 года и позиционируется как преемник традиций пионерии и комсомола, ставя целью воспитание подростков на основе традиционных ценностей.