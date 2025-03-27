Ждем боевые части из ЕС - офис Зеленского

Киев рассчитывает на прибытие из стран Европы не миротворческих, а настоящих боевых частей. Потому что необходим не мир, а готовность воевать дальше. Такое заявление сделал замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью AFP.

"Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", – сказал Жовква.

Данное заявление противоречит словам самого Зеленского, который уже согласен на мир, но постоянно делает противоречивые высказывания. При этом в ЕС уже фактически отказались от своих планов по отправке войск на Украину, написало накануне Reuters. Там сделали шаг назад и пытаются предпринять что-то более разумное. Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск казалась реалистичной. Но сейчас, учитывая ситуацию "на земле" и ​​позицию США, это не актуально. Россия также категорически возражает против отправки западных войск на Украину.

Однако в Европе не отказались полностью от идеи отправки войск. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания "миротворческой миссии" на Украине под эгидой ООН. Но так как Россия и США против, то и эта возможность практически исключена, поскольку любые миротворческие силы ООН нуждаются в одобрении Совета Безопасности ООН, отмечает The Telegraph.

В Париже сегодня состоится встреча лидеров ЕС, куда позвали и Зеленского. На ней будут обсуждать военное усиление Украины.