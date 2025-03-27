42 млрд рублей требует Wildberries от "ВБ Девелопмент"

Маркетплейс Wildberries подал в арбитражный суд Москвы иск к "ВБ Девелопмент" на 42 млрд рублей, из-за того, что проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "РВБ" (объединенная компания Wildberries и Russ).

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"Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами", - сообщили в объединенной компании.

Компания "ВБ Девелопмент" ранее получила деньги на строительство логистических объектов Wildberries, но отчитаться за него так и не смогла.

В "РВБ" предположили, что деньги вывели из компании по личному указанию ее учредителя - Владислава Бакальчука.

В объединенной компании отмечают: в ходе проверок оказалось, что долг "ВБ Девелопмент" перед Wildberries сложился из более чем 60 договоров.

"Договорами предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, однако "ВБ Девелопмент" так и не предоставила никаких документов, подтверждающих целевое использование финансирования и выполнение работ в ответ на запрос Wildberries", - отметили в компании.

Осенью 2024 года Wildberries в одностороннем порядке расторг договоры с "ВБ Девелопмент" и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логистических центров.

В прошлом году основательница Wildberries Татьяна Ким (ранее в браке – Бакальчук) заявила о том, что ее муж Владислав "обворовал маркетплейс". По ее мнению, "действия Бакальчука" вызвали забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 млрд рублей. Она полагает, что объединение с Russ было верным решением.

Активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября 2024 года. Позже пара подала на развод, Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук, тем временем, подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).