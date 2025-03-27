Водителей-иммигрантов отправят на экзамены в ГАИ

С 1 апреля иностранцам, получившим российское гражданство или вид на жительство, запретят управлять транспортными средствами по национальным правам.

Для получения российского водительского удостоверения им придется сдавать экзамены, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе и сдавать не только теорию, но и практику. Это предусмотрено вступившими в силу весной 2024 года изменениями в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым национальные водительские удостоверения считаются действительными на территории РФ в течение года с даты получения их владельцем российского гражданства или ВНЖ.

При этом в течение всего прошлого года для обмена национальных прав на российские действовал упрощенный порядок. С 1 апреля 2025 года он прекращается, и новым гражданам РФ и обладателям ВНЖ придется сдать в Госавтоинспекции экзамен на знание ПДД. Это требование касается обладателей прав категорий М, А и В, а также подкатегорий А1, В1. Для обмена национальных прав на управление грузовиками и автобусами придется пройти курс обучения в автошколе, а затем сдать и теорию, и практику. Такие требования не распространяются на водительские удостоверения, выданные в Белоруссии, сообщают "Известия".