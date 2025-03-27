Депутаты предложили ужесточить требования к защите интернет-провайдеров

В российском законодательстве необходимо прописать более жесткие требования к резервированию инфраструктуры и обязательному использованию эффективных систем защиты интернет-провайдеров.

Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. По его словам, массированная DDoS-атака на инфраструктуру провайдера Lovit показывает, насколько важна проактивная защита критически важных сервисов. В данном случае отсутствие эффективных превентивных мер и недостаточная защита привели к серьезным сбоям, которые затронули миллионы пользователей, указал парламентарий.

По словам депутата, для защиты от подобных угроз провайдерам необходимо внедрять передовые системы фильтрации и анализа трафика, использовать распределенную инфраструктуру и механизмы автоматического выявления атак. Он считает, что необходимо заранее тестировать инфраструктуру на устойчивость к DDoS-атакам и регулярно обновлять стратегии реагирования на инциденты, уверен Немкин, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что атака хакеров на инфраструктуру интернет-провайдера Lovit продолжается. Атаки происходят с серверов, размещенных в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.

Минцифры после атаки хакеров на интернет-провайдера Lovit рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют доступу интернет-провайдеров в многоквартирные дома.