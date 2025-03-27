Эксперты: крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн рублей

Укрепление национальной валюты России приведет к потере бюджетом около 2 трлн руб.

По словам экспертов, это случится, если курс, к которому привязываются нефтегазовые доходы, останется на нынешних условиях. С начала года рубль укрепился почти на 19% — до 84 руб. за доллар.

Минфин заложил в бюджет на текущий год курс доллара 96,5 руб. Однако из-за ослабления американской национальной валюты на 1 рубль годовые поступления в российский бюджет снижаются на 150–160 млрд.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил о зависимости доходов от курса. Согласно его оценке, изменение курса на 1 рубль приводит к снижению поступлений на 100 млрд.

Многие годы в курс рубля были "вшиты" геополитические риски вложений в российскую экономику, но в последнее время наблюдается потепление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Средний курс доллара за год составит 93–95 руб. В этом случае потери бюджета от укрепления нацвалюты не превысят полтриллиона, сообщают "Известия".

Укрепление рубля не является стабильным и может быть подвержено колебаниям, связанным с изменениями в международной политике. Прогнозы по курсу остаются неопределенными, что обусловлено высокой волатильностью и отсутствием четкой финансовой политики.