США готовы рассмотреть переподключение Москвы к SWIFT

Американские власти в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT.

Об этом телеканалу Fox News сообщил глава Минфина США Скотт Бессент. "Все обсуждаемо", — указал он.

Отмечается, что в зависимости от хода процесса урегулирования Вашингтон может как смягчить, так и ужесточить антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что у Германии нет данных об обсуждении в Европейском союзе смягчения санкций в отношении Москвы путем повторного подключения российских банков к системе международных платежей SWIFT.