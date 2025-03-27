МВД хочет отправить под стражу основателя "Русагро" Мошковича

Министерство внутренних дел России требует отправить под стражу основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Басова Руслана Кожуру. "Следователи МВД, как мы поняли из беседы с ними, хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Басову, а также Мошковичу", — заявил правозащитник.

Отмечается, что данный вопрос будет решаться в Мещанском суде 27 марта.

Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В офисах агрохолдинга в четырех регионах России проходят обыски. Помимо Москвы и Белгорода силовики работают в тамбовском и саратовском филиалах компании.