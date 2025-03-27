Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию

Опубликованы указы о назначении врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей.

На сайте Кремля появились соответствующие указы президента. В соответствии с текстом документа, посвященного Среднему Уралу, говорится, в частности, что губернатор Евгений Куйвашев - уволился.

"Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", - говорится в тексте указа.

Аналогичный указ опубликован и о назначении главы правительства ДНР Евгения Солнцева временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.