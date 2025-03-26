Глава Минцифры назвал условие для разблокировки YouTube в России

Вопрос о разблокировке видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, ведомство выставило в адрес YouTube целый набор претензий, касающихся выполнения норм российского законодательства.

"Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", — сказал Шадаев "РИА Новости".

Он добавил, что в первую очередь платформа должна снять ограничения на деятельность ряда российских авторов и разблокировать их каналы. При этом Шадаев подчеркнул, что пока видеохостинг не показывает заинтересованности в выполнении норм законодательства РФ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2024 года объяснил, почему в России решили замедлить "Ютуб". По его мнению, блокировка платформы обусловлена действиями компании Google.

"Дело в том, что когда Гугл, хозяин YouTube, создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие "дочки" в России: юристы, которым он платил, сервис соответствующий создавал, который надо обслуживать", — отметил президент, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги.