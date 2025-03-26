Участники программы «Время героев», стажирующиеся на Южном Урале, встретились с Алексеем Текслером

Губернатор Челябинской области провел встречу с участниками федеральной программы «Время героев», которые проходят стажировку в регионе, посвященную проблематике подготовки кадров для системы образования.

Глава региона подчеркнул серьезный вклад проекта «Время героев» в общее развитие кадрового потенциала России и рассказал о достигнутых результатах в южноуральской сфере образования.

«Мы гордимся своими достижениями в сфере образования, и я уверен, что вы найдете здесь немало интересных практик, которые входят в число лучших в стране. Конечно, как и везде есть определенная проблематика. Уверен, вам будет интересно познакомиться с тем, что мы делаем в сфере образования в комплексе: тут вопросы не только школьного образования или среднего специального, даже высшего, это понятно. Также важны вопросы дополнительного образования, военно-патриотического воспитания и всестороннего развития личности», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области также напомнил, что в регионе реализуется аналогичная федеральной региональная программа «Герои Южного Урала».

Полпред президента в УрФО Артем Жога, который, как известно, сам является выпускником федеральной программы «Время героев», ранее отмечал, что региональные кадровые программы-аналоги федерального проекта являются важной составляющей профессиональной переподготовки участников СВО.

«Ветераны специальной военной операции – это люди, которые делом доказали свою преданность Родине. Сегодня они – ценный кадровый резерв, который может и должен продолжать служение Отечеству, но теперь уже на гражданских позициях. Как участник программы «Время героев» могу с уверенностью сказать? Кадровые проекты помогут вчерашним бойцам адаптироваться к новым задачам и обрести необходимые компетенции для государственной службы, общественной деятельности, работы на предприятиях», - отмечал Артем Жога.

В ходе встречи Алексей Текслер кроме информации о региональной кадровой программе для участников СВО, подробно рассказал о социально-экономическом развитии Челябинской области и о лучших региональных практиках в сфере образования и военно-патриотического воспитания.

В частности, об опыте работы Центра военно-патриотического воспитания «Авангард», деятельности фонда «Защитники Отечества».

Отдельно глава региона остановился на информации о региональной системе профессионального образования, занимающей лидирующие позиции в стране. Акцентировал внимание участников встречи на том, что в последние 5 лет в области идет процесс интеграции образования, науки и производства, регион активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

С 2022 года на Южном Урале действует 13 образовательно-производственных кластеров. В том числе «Машиностроение», «Металлургия», «Атомная промышленность», «Топливно-энергетический комплекс», «Индустрия робототехники», «Клиническая и профилактическая медицина» и др. На базе общеобразовательных школ открыты более 2700 профильных и предпрофильных классов, среди которых – «губернаторские инженерные классы».

В ходе стажировки в Челябинской области участники программы «Время героев» уже имели возможность лично ознакомиться с образовательной сферой региона. Они уже посетили Челябинский филиал РАНХиГС, в котором будут обучаться финалисты региональной программы «Герои Южного Урала». Побывали в Челябинском институте развития образования, нескольких средних профессиональных образовательных организациях-участниках проекта «Профессионалитет», включая Южно-Уральский государственный технический колледж и Челябинский механико-технологический техникум. Побывали на ведущем промышленном предприятии региона промышленной группы «КОНАР».

Один из участников программы, проходящих стажировку на Южном Урале, Александр Сапожников поделился с журналистами своими впечатлениями от увиденного в регионе. В частности, он отметил, что сформированная образовательная система от детсада до университета дает возможность юным гражданам Южного Урала сделать осознанный выбор профессии.

«Для укрепления этой системы регион расширяет меры поддержки педагогов. Рассчитываем, что предложенные командой «Время героев» инициативы будут полезны для профессионального педагогического сообщества и поддержат инициативных и влюбленных в работу преподавателей», - сказал Александр Сапожников.

В ходе стажировки участникам федеральной программы также предстоит ознакомиться с ходом строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети», посетить Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, побывать в одной из крупнейших общеобразовательных школ региона №116.