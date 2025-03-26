26 Марта 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Остро необходимых зубных врачей начали готовить в Шарьинском медицинском коллед

Обучение по программе в стране было прекращено в 2010 году. Подготовку специалистов ввели только на базе медицинских вузов. Как результат - малые города, села почувствовали острый дефицит зубных врачей.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников неоднократно поднимал вопрос о возобновлении профобразования на федеральных, региональных совещаниях и встречах с медиками. И в конце прошлого года вышел приказ Минздрава о введении образовательного стандарта «фельдшер стоматологический».

Глава Костромской области сразу поставил задачу сформировать группы студентов в регионе, не дожидаясь начала учебного года. Освоить дефицитную специальность было предложено учащимся медицинского колледжа 1-3 курсов. Для обучения подготовили материально-техническую базу на основе ранее законсервированного отделения.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Сергея Ситникова директор колледжа Даниил Громов рассказал, что набрана группа студентов в количестве 11 человек, 4 из которых будут обучаться на платной основе и 7 молодых людей подписали целевое соглашение. Завершив обучение, они придут работать в медучреждения Шарьи, Мантурова, Кологрива, Вохмы и Макарьева.

«Сначала мы организовали экскурсию для студентов в стоматологическую поликлинику. Потом было проведено родительское собрание с желающими осуществить перевод на новую специальность. И подписано согласие на перевод», - сообщил Даниил Громов.

Студента Алина Волкова перешла в группу с 1 курса врачебного дела. Девушка рассказал, что после колледжа планировала поступать в медвуз по специальности «стоматология». Теперь у нее появилась возможность начать обучение по избранной специальности раньше.

"Я после окончания уже могу пойти в любую поликлинику работать. Сейчас там современное оборудование, у врачей намного больше возможностей появилось. Очень интересная работа", - рассказала студентка.

Заместитель директора колледжа Александр Шишкин считает, что костромские власти приняли очень своевременное решение.

(2025)|Фото: adm44.ru

"Костромская область приступила к его реализации одной из первых, и это правильно. Востребованность колоссальная. К нам уже звонят из Грозного, Москвы, из других регионов с намерением приехать учиться", - рассказал Александр Шишкин.

В процесс обучения колледж намерен задействовать не только своих педагогов, но и практикующих врачей из стоматологической поликлиники Шарьинской ЦРБ, на базе которой студенты будут проходить учебную и производственную практику.

(2025)|Фото: adm44.ru

Дополнительные стоматологические установки для обучения будут приобретены за счет средств областного бюджета, а учебный материал на средства партнеров.

(2025)|Фото: adm44.ru

Срок обучения в системе среднего медицинского профобразования составит 2 года 8 месяцев (при обучении на базе 11 классов) и 3 года 10 месяцев (при обучении на базе 9 классов). После полного курса обучения молодой специалист сможет как лечить зубы, так и проводить их удаление, выполнять несложные хирургические вмешательства.
Подготовку стоматологических фельдшеров возобновят и в Костромском медицинском колледже, уже набрана группа ребят из 14 человек.

Теги: сергей ситников, фельдшеры, стоматология, медицинский колледж, молодые специалисты


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