26 Марта 2025
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Политика Тульская область
Фото: tulaoblduma.ru

Андрей Дубровский: Наша общая задача – благополучие граждан и развитие экономики

Сегодня председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский принимал участие в заседании Государственной Думы, на котором проходил отчет Правительства РФ.

С докладом о развитии страны по итогам 2024 года перед депутатами выступал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В заседании принимали участие председатели законодательных органов регионов, представители общественных организаций, профсоюзов, вузов, экспертного сообществ. Прозвучали выступления руководителей парламентских фракций Госдумы.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

В режиме видео-конференц-связи к работе подключались региональные думы всех регионов России.

Михаил Мишустин также ответил на вопросы депутатов.

Андрей Дубровский по окончании заседания поделился впечатлениями от состоявшегося в Госдуме обсуждения. Спикер парламента Тульской области отметил, что российское правительство работает как слаженный механизм, который эффективно решает задачи, поставленных Президентом Владимиром Путиным.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

"Многое сделано для улучшения демографии, развития промышленности, бизнеса, медицины и образования, роста реальных доходов граждан, внедрения новых технологий во все отрасли. Все это – в условиях рекордных внешних санкций. Важно, что серьезные меры принимаются для повышения качества и доступности медицинской помощи, благоустройства, создания современной инфраструктуры. Эти вопросы волнуют всех граждан. Как верно отметил Михаил Владимирович Мишустин, людям важно место, где они живут", - подчеркнул Андрей Дубровский.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Председатель Тульской облдумы также подчеркнул, что в работе всех органов власти абсолютный приоритет – поддержка участников СВО.

"Особое внимание – присвоению статуса ветеранов боевых действий бойцам, которые несут службу в приграничных регионах. Соответствующий законопроект в Государственную Думу уже внесен, мы его полностью поддерживаем", – сообщил Андрей Дубровский.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Глава Думы Тульской области также отметил, что премьер-министр в ходе заседания позитивно оценил участие депутатского корпуса в решении многих насущных важных вопросов.

"Эта работа непрерывно ведется на всех уровнях, в том числе и Тульской областной Думой совместно с Губернатором и Правительством региона. Наша общая задача неизменна – делать все для повышения благополучия граждан и укрепления экономики", – сказал спикер регионального парламента.

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