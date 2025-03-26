Андрей Дубровский: Наша общая задача – благополучие граждан и развитие экономики

Сегодня председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский принимал участие в заседании Государственной Думы, на котором проходил отчет Правительства РФ.

С докладом о развитии страны по итогам 2024 года перед депутатами выступал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В заседании принимали участие председатели законодательных органов регионов, представители общественных организаций, профсоюзов, вузов, экспертного сообществ. Прозвучали выступления руководителей парламентских фракций Госдумы.

В режиме видео-конференц-связи к работе подключались региональные думы всех регионов России.

Михаил Мишустин также ответил на вопросы депутатов.

Андрей Дубровский по окончании заседания поделился впечатлениями от состоявшегося в Госдуме обсуждения. Спикер парламента Тульской области отметил, что российское правительство работает как слаженный механизм, который эффективно решает задачи, поставленных Президентом Владимиром Путиным.

"Многое сделано для улучшения демографии, развития промышленности, бизнеса, медицины и образования, роста реальных доходов граждан, внедрения новых технологий во все отрасли. Все это – в условиях рекордных внешних санкций. Важно, что серьезные меры принимаются для повышения качества и доступности медицинской помощи, благоустройства, создания современной инфраструктуры. Эти вопросы волнуют всех граждан. Как верно отметил Михаил Владимирович Мишустин, людям важно место, где они живут", - подчеркнул Андрей Дубровский.

Председатель Тульской облдумы также подчеркнул, что в работе всех органов власти абсолютный приоритет – поддержка участников СВО.

"Особое внимание – присвоению статуса ветеранов боевых действий бойцам, которые несут службу в приграничных регионах. Соответствующий законопроект в Государственную Думу уже внесен, мы его полностью поддерживаем", – сообщил Андрей Дубровский.

Глава Думы Тульской области также отметил, что премьер-министр в ходе заседания позитивно оценил участие депутатского корпуса в решении многих насущных важных вопросов.

"Эта работа непрерывно ведется на всех уровнях, в том числе и Тульской областной Думой совместно с Губернатором и Правительством региона. Наша общая задача неизменна – делать все для повышения благополучия граждан и укрепления экономики", – сказал спикер регионального парламента.