Пермяку, заказавшему на маркетплейсе iPhone, прислали банку кильки

Пермяк оформил на маркетплейсе заказ на покупку смартфона Apple iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim стоимостью 190 тыс. руб. с предоплатой 100% и доставкой курьером по месту жительства. Однако вместо нового телефона мужчина получил банку консервов кильки с логотипом "За Родину", сообщает РБК Пермь.

Заказ был сделан в ноябре 2024 года.

Пермяк обратился суд. Суд удовлетворил требования истца и взыскал с предпринимателя в пользу покупателя уплаченные за товар деньги в размере 190 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб., штраф в размере 107,5 тыс. руб., а также почтовые расходы в размере 280 руб.