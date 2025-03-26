Обязательное чипирование домашних животных могут ввести в России

Обязательное чипирование домашних животных предлагает ввести председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в официальномTelegram-канале ведомства.

Несколько предложений по борьбе с нападениями животных на людей разработали после анализа ситуации. По данным СК, в России число нападений собак на людей увеличилось с 78 случаев в 2022 году до 408 в 2024-м.

Для борьбы с этой проблемой Бастрыкин предлагает переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных: нужно оказывать поддержку частным приютам для бездомных животных, например, выделять помещения и участки, или снизить налоги.

Также нужно установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях.

Бастрыкин также предлагает усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков.

Кроме того, глава СК выступил против возвращения бездомных животных, которые были пойманы для стерилизации и вакцинации, в места их обитания.

Ранее сообщалось, что штрафы за самовыгул собак могут вырасти до 50 тысяч рублей. Такие поправки готовятся в КоАП. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Сегодня для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 3 тыс. руб., для юрлиц — от 15 до 30 тыс.