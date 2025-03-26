В Калининградской области задержан депутат, которому вменяют пьяную драку

В Калининградской области задержан депутат городского округа Янтарный. Ему, его супруге, а также коллеге вменяют хулиганство.

С супругой подозреваемого в ближайшее время также начнут работать следователи. О задержании второго политика не говорится.

По версии следствия, ночью 23 марта пьяные депутаты и супруга одного из них на улице Советской в Янтарном избили 37-летнюю местную жительницу. Это случилось потому, что жертва опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий одному из подозреваемых, сообщает управление СКР по Калининградской области.