Жене бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева продлили домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Ларисе Контеевой – жене бывшего вице-мэра города Виктора Контеева. Ее свобода будет ограничена до 28 июня 2025 года.

Ранее суд избрал меру пресечения Контеевой в виде домашнего ареста до 28 марта. Тогда же в СМИ появилась информация, что ее обвиняют по статьям УК РФ "Пособничество в получении взятки" и "Пособничество в вымогательстве". В 2012 году сообщалось, что супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга сбежала после того, как стала фигурантом расследуемого дела. Лариса Контеева была объявлена в федеральный розыск. Позже ее заочно арестовали.

Что касается Виктора Контеева, в июле 2023 года Сысертский районный суд признал его виновным в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем. По совокупности приговоров экс-вице-мэру Екатеринбурга было назначено 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода на один год.