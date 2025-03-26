В Новокольцовском районе Екатеринбурга появятся три новых улицы

В екатеринбургском районе Новокольцовский появятся сразу три новых улицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, улицы планируется возвести в два этапа в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги "Екатеринбург – Кольцово" – улицы Чистой. Пока им присвоены временные названия Жилая 1, Жилая 2 и Жилая 6.

Срок окончания работ запланирован на 31 мая 2027 года. Как уточнили в администрации, проект реализуют с учетом существующих и проектируемых объектов, а также с вновь построенными и перспективными инженерными сетями.

Напомним, недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия сразу 16 улиц в строящемся районе Новокольцовский.