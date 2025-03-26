Ефремову предложили должность коммерческого директора швейной фабрики

Выпущенному по УДО актеру Михаилу Ефремову предложили должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики.

"А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет", — заявил RT гендиректор предприятия Юрий Лукьянчиков.

Актеру готовы снять квартиру в Иваново, предоставить питание, кабинет и служебное авто.

24 марта суд удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Сам он отметил, что "встал на путь исправления", и за годы в колонии научился шить и работать по дереву. Также актер заявил, что скучает по профессии — с другими заключенными он снял несколько фильмов. По его словам, он хочет "жить по-другому". Также он добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актер должен выйти из колонии в апреле.