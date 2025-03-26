В "Титановой долине" откроют завод автозапчастей

Компании "РП1" дали разрешение на строительство современного завода по производству тормозных дисков и суппортов в "Титановой долине" в Верхней Салде. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, строительно-монтажные работы уже ведутся.

"Развитие собственной компонентной базы — одно из ключевых направлений промышленного развития Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по локализации производства и замещению ушедших с рынка автопроизводителей. Реализация этого проекта принесет региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения", — рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

В проект уже вложено 2,5 млрд рублей при общем объеме инвестиций свыше 9 млрд. Предприятие позволит трудоустроить около 500 человек. Завершить строительство производственных корпусов планируется в конце текущего года, а запуск самого производства - в 2026-ом. К этому времени на участке площадью в 9,86 га появятся два производственных корпуса, 25 тыс. кв.м. из которых будут отданы под лаборатории и административно-бытовой комплекс. Завод оснастят современным литейным цехом с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий. Проект также предусматривает установку 125 станков с числовым программным управлением.

На предприятии будут производиться тормозные диски — ассортимент составит 1 тысячу артикулов, а также детали тормозных суппортов — 11 артикулов. На полную мощность в 40 тыс. тонн готовой продукции в год планируется выйти уже к 2034 году. Такие показатели позволят занять лидирующие позиции в России в сегменте производства этих автокомпонентов.