26 Марта 2025
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Фото: официальный telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Алексей Орлов: Программа "Время героев" – ответ на запрос сегодняшнего времени

Сегодня, 26 марта, глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с участниками первого потока федеральной образовательной программы "Время героев", созданной по инициативе президента России.

На встрече глава города и участники программы обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи, начальной военной подготовки в системе общего образования.

"Этот проект – ответ на запрос сегодняшнего времени. Участники специальной военной операции – люди, делом доказавшие свою преданность Родине. Их характер, ответственность, управленческие навыки очень нужны и в мирной жизни. Пока наши бойцы решают боевые задачи, мы оказываем всю необходимую поддержку их семьям, формируем и направляем гуманитарные грузы, организуем работу волонтёрских центров", – написал Алексей Орлов в своем telegram-канале по итогам встречи.

(2025)|Фото: официальный telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Алексей Орлов отметил, что диалог получился очень полезным. "Постарался максимально подробно ответить на все вопросы. Пожелал будущим управленцам дальнейших успехов и достижения новых целей на благо нашей страны", – отметил он.

Глава уральской столицы добавил, что ему было приятно встретить знакомые лица, так как со многими, кто сейчас проходит стажировку, он знаком лично.

(2025)|Фото: официальный telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

"Время героев" — это программа, которая готовит высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Ранее мы сообщали, что участник программы Александр Загайнов, проходивший стажировку в структурах уральской исполнительной власти, занял пост главного советника в департаменте по вопросам внутренней политики полпредства УрФО. Наставником Загайнова был секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Загайнов родился в городе Семипалатинске (Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, также учился в ТюмГУ, Общевойсковой академии ВС РФ и РАНХиГСе, на Урале командовал одной из воинских частей. Участвовал в спецоперации и был награжден орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами и медалью "За отвагу".

Известно, что во время стажировки в мэрии Екатеринбурга Загайнов смог полностью погрузиться в работу администрации, познакомиться со структурой, финансовой основой, организацией работы системы жилищно-коммунального хозяйства, систем образования, здравоохранения, транспорта и других сфер.

Теги: Алексей Орлов, время геров


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