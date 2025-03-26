26 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Компания "Россети Урал" в 2024 году выполнила технологическое присоединение объектов на общую мощность 1,4 ГВт

Специалисты компании "Россети Урал" на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края выполнили 35 тысяч технических присоединений новых объектов на общую мощность – 1,4 ГВт, что больше почти на 30% показателей 2023 года. Из них 13 тысяч пришлось на Свердловскую область, почти столько же объектов присоединено в Пермском крае и более 8 тысяч объектов в Челябинской области. В большинстве – это частные жилые дома, новые многоквартирные дома, школы, детские сады, объекты бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимые объекты.

Всего энергетики обеспечили технологическое присоединение в регионах своего присутствия 32 образовательных и дошкольных учреждения, 110 многоквартирных домов, 108 медицинских учреждений районного и регионального уровней, 954 объекта инфраструктуры, оказав содействие в реализации таких национальных проектов как "Здравоохранение", "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", "Цифровая экономика", "Культура".

Что касается развития промышленности и бизнеса, компания "Россети Урал" выполнила обязательства по технологическому присоединению 320 договоров субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая новые объекты агропромышленного комплекса и различных отраслей промышленности Урала и Прикамья. В Пермском крае необходимая мощность выдана 132 объектам МСП, 119 объектов в Челябинской области и 69 объектов – в Свердловской области, включая Екатеринбург. Средний срок технологического присоединения к сетям "Россети Урал" объектов МСП по итогам 2024 года составил 71 день. Специалисты компании в 2024 году зафиксировали рост заявок на технологическое присоединение свыше 670 кВт в среднем на 6%, а по Екатеринбургу - на 21%.

(2025)|Фото: Россети Урал

Компания выполнила в полном объеме обязательства по технологическому присоединению и перед крупнейшими промышленными холдингами Урала, которые осуществляют добычу полезных ископаемых, их переработку, занимаются машиностроением и нефтепереработкой. Суммарно присоединенная мощность промышленных объектов составила почти 128 МВт.

Также в прошлом году в регионах присутствия компании "Россети Урал" появилось 62 точки для зарядки электромобилей. Для 57 электрозарядных станций (ЭЗС) энергетики "Россети Урал" выполнили технологическое подключение в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ. Из них 24 ЭЗС подключены в Пермском крае, еще 9 – в Свердловской области и Екатеринбурге и 24 – в Челябинской области.

(2025)|Фото: Россети Урал

В 2025 году специалисты "Россети Урал" планируют реализовать значимые проекты с крупными инвесторами. В частности, по Свердловской области речь идет о присоединение к электрическим сетям крупного распределительного центра вблизи села Патруши (запрашиваемая мощность 9,8 Мвт), кампуса УрФУ – центра цифровой трансформации (запрашиваемая мощность 7,4 МВт), комплекса по производству мелющих стальных шаров (запрашиваемая мощность 34,5 МВт). В Челябинской области энергетики "Россети Урал" намерены подключить объекты второго этапа строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (запрашиваемая мощность 3,54 МВт). В Пермском крае среди крупных проектов техприсоединения в этом году два спортивных объекта: строительство открытой арены с искусственным покрытием стадиона "Юность" (запрашиваемая мощность 1,665 МВт) и подключение многофункциональной спортивной арены в Перми в районе улиц Локомотивная и 2-ая Шоссейная (запрашиваемая мощность 4,99 МВт), а также объектов здравоохранения. 

"Компания "Россети Урал" обеспечивает энергетическую базу для роста промышленности и социальной сферы, предоставляя необходимости мощности бизнесу и государственным организациям трех регионов присутствия компании. Мы ведем постоянный и активный диалог с органами власти и предпринимателями, чтобы согласовать и синхронизировать производственные стратегии. Усилия уральских энергетиков также направлены на реализацию масштабных национальных проектов для обеспечения электроэнергией ключевых инфраструктурных объектов: новые жилые дома, учреждения сферы образования, здравоохранения, промышленные и торговые объекты. Это значимая часть работы специалистов "Россети Урал", которая будет успешно продолжена в этом году. Отдельно отмечу, что синхронизация планов развития территорий и электросетевой инфраструктуры является ключевым фактором успешной реализации подобных проектов", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

 

Теги: Россети Урал, техприсоединение


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