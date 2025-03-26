Один человек госпитализирован после выката самолета за пределы ВПП на Ямале

Один человек госпитализирован после жесткой посадки самолета Ан-12 авиакомпании "Атран", выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Сабетта - Новый Уренгой, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что на место происшествия оперативно прибыли три бригады "скорой помощи".

"Все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

Напомним, во время посадки у самолета надломилась левая стойка шасси. Самолет опрокинулся на бок, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось восемь человек. Уральская транспортная прокуратура начала проверку. Аэропорт временно приостановил работу на прием и отправку воздушных судов.