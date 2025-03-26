26 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор ждет увеличения численности клещей в Свердловской области

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области считают, что в 2025 году в регионе ожидается увеличение численности иксодовых клещей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По данным управления, на Среднем Урале обитает шесть видов иксодовых клещей, но основными переносчиками инфекций являются только два вида. Это таежный клещ, обитающий на всей территории региона, и луговой клещ, тяготеющий к более южным районам области, но встречающийся и в северных.

"Количество покусанных клещами свердловчан будет зависеть от социальных факторов: при благоприятных погодных условиях и при высоком урожае грибов и ягод летом-осенью большое количество людей будет посещать леса", - заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что сам по себе укус не опасен – опасны инфекции, которые может передать клещ. Поэтому важно вовремя удалить присосавшегося клеща и сдать его в лабораторию на исследование.

Напомним, что в середине марта в Свердловской области уже был зарегистрирован первый в нынешнем сезоне случай укуса клеща.

Теги: клещи, прогноз, Роспотребнадзор


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