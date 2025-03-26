26 Марта 2025
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Фото:Накануне.RU

Более 70% родителей сообщили об отсутствии в школах мыла и туалетной бумаги

Родители школьников жалуются на отсутствие в туалетах школ мыла и туалетной бумаги. Такие результаты дал опрос организации "Общественный уполномоченный по защите семьи".

Были опрошены почти 2400 родителей из разных регионов, и 72% сообщили, что туалетная бумага и мыло в школьных туалетах отсутствуют всегда. Только 13% - что всегда есть то и другое. Еще 11% ответили, что есть только мыло, 4% - только туалетная бумага.

В школах обычно говорят, что дети-хулиганы портят или воруют мыло и бумагу, а в итоге в туалет нужно идти со своим мылом и бумагой, отмечают в организации. Там направили запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой пояснить, включает ли финансирование школ расходы на закупку туалетной бумаги и мыла. Кто за этим должен следить и каким образом можно добиться, чтобы мыло и бумага все-таки были?

Наличие туалетной бумаги в школьных туалетах предусмотрено п. 4. 27 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. При этом за несоблюдение указанных правил предусмотрена административная ответственность (ст. 6.3 КоАП). По факту же мыла и бумаги почти нигде нет, и никто за это никакой ответственности не несет.

В сентябре 2024 года в сеть попала история красноярской школы №19, где туалетную бумагу детям отматывает охранник по личной просьбе каждого. Поэтому многие дети особенно маленькие, стесняются подходить с такой просьбой. Завхоз говорит, что эта мера вынужденная, потому что бумагу кто-то разбрасывает или бросает в унитаз.

Теги: школа, бумага, мыло


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