На Ямале у самолета при посадке сломалась шасси и он опрокинулся на бок

На Ямале у самолета Ан-12 авиакомпании "Атран", выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Сабетта - Новый Уренгой, во время посадки надломилась левая стойка шасси. Самолет опрокинулся на бок, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились восемь человек. Предварительно, пострадавших нет. Разлива топлива не допущено.

Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. На место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

В настоящий момент аэропорт в Новом Уренгое временно закрыт на прием и отправку воздушных судов. Ведутся работы по эвакуации воздушного судна.