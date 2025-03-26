В Тюменской области оборудуют ПВР, места для временного хранения имущества граждан и содержания домашних животных

В Тюменской области продолжают подготовку к весеннему паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным "Росгидромета" весной уровень воды в большинстве рек Тюменской области ожидается около среднемноголетних значений. К исключению относится река Ишим.

"В резерве Тюменской области находится необходимое количество моторных лодок, весел и спасательных жилетов. Такие резервы есть в каждом муниципалитете: у всех структур единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - отметил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Из резерва Тюменской области направили еще четыре лодки к уже имеющимся в оснащении спасателей Ишимского поисково-спасательного отряда. При наступлении паводка это позволит перебросить их в другие муниципалитеты региона: Казанский и Абатский районы. Всего в регионе планируют организовать работу 18 лодочных переправ.

Сейчас в регионе продолжают оборудовать пункты временного размещения населения, места для временного хранения имущества граждан и содержания домашних животных.