Против мусорного полигона в Сысерти выступил член Всероссийского общества охраны природы

Член Всероссийского общества охраны природы, житель Челябинской области Сергей Кириллов вступился за жителей Сысертского района, выступающих против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" у деревни Андреевка. Сегодня он вышел к стенам резиденции губернатора Евгения Куйвашева в Екатеринбурге, чтобы также выразить свой протест.

"Купил землю в Челябинской области около села Воскресенка, и я узнаю, что буквально в 17 км от моей земли собираются делать помойку", - рассказал Кириллов.

Он заявил, что Сысерть - не помойка, а потому мусорному полигону там не место.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка, на которых местные власти стремятся построить мусоросортировочный завод, все же переводят в промышленную зону. В документе сказано, что распоряжение подписано "в связи с отсутствием иных вариантов их размещения в границах Сысертского муниципального округа Свердловской области". Напомним, что по словам местных и региональных властей, в "финале" участвовало 26 участков, однако ни общественности, ни активистам полный список так никто и не предоставил.

Тем временем, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.