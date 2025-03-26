26 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Оператор Первого канала Волков получил серьезные ранения

Оператор Первого канала Дмитрий Волков получил серьезные ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, Волков находится в тяжелом состоянии.

"С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву, добавил врио губернатора.

Ранее Первый канал сообщал, что Волков находился вместе с военным корреспондентом Анной Прокофьевой. Она погибла. Съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области, на границе с Украиной.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов. Он получил ранение.

Теги: первый канал, оператор, дмитрий волков


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